Aosta, identificata la ragazza uccisa: si chiama Auriane Nathalie Laisne

Si chiamava Auriane Nathalie Laisne e viveva a Saint-Priest, cittadina dell'area metropolitana di Lione, la ragazza di 22 anni trovata morta venerdì scorso nell'ex cappella di frazione Equilivaz, sopra La Salle in Valle d'Aosta. La ragazza è stata identificata ufficialmente dai genitori arrivati dalla Francia. Ieri sera a Lione è stato arrestato dalla Gendarmerie Teima Sohaib, 21 anni di nazionalità Italiana, sospettato di aver ucciso la ragazza.

La caccia giovane, partita nei giorni scorsi, si è conclusa ieri sera a Leone. Il 21enne nato in Italia e di origini egiziane, è sospettato di aver ucciso la ragazza. Lo ha annunciato il procuratore di Grenoble, Eric Vaillant. Il giovane arrestato ieri sera su richiesta della procura di Aosta che lo sospetta dell'omicidio era già ricercato dalla fine di marzo per "violazione del controllo giudiziario" e sarà processato a Grenoble nelle prossime settimane per atti di violenza nei confronti della vittima, avvenuti nei mesi scorsi. L'uomo era stato posto sotto controllo giudiziario il 13 gennaio 2024 in seguito a una denuncia per violenza domestica e minacce, fatte affinchè la sua vittima ritrattasse la denuncia. L'uomo non aveva il diritto di stare con la vittima. Conformemente alle richieste dell'accusa, il giudice gli aveva notificato il divieto di entrare in contatto con la vittima. Il tribunale penale di Grenoble lo avrebbe processato venerdì 3 maggio 2024.