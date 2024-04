Il mistero di Aosta: identificata la ragazza con la gola tagliata. E' una 22enne francese

Svolta nel mistero di La Salle, in provincia di Aosta. E' una ventiduenne francese la ragazza trovata morta in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d'Aosta. E' stata identificata da alcuni parenti che ora si trovano nella caserma dei carabinierI. E' morta a causa di alcune coltellate al collo e all'addome che hanno causato una grave emorragia.

Nel frattempo un giovane è stato fermato all'estero: per gli inquirenti si tratta del presunto assassino. Un testimone aveva raccontato di aver visto, tre giorni prima del ritrovamento del cadavere, la giovane insieme a un ragazzo, che parlava italiano ma che probabilmente non è italiano. I due cercavano un supermercato per fare spesa: "Erano vestiti di scuro, sembravano due dark, due vampiri". Come confermato dall'autopsia, il decesso è avvenuto per un'emorragia causata da colpi inferti con un coltello.

I primi dati intanto iniziano ad arrivare, a partire dall'autopsia, condotta sul corpo della giovane dal medico legale Roberto Testi, che ha consegnato una relazione preliminare parziale alla procura di Aosta: sono state provocate da un coltello le ferite che hanno provocato il decesso per emorragia della ragazza. E molto probabilmente le coltellate sono state inferte da un'altra persona, aspetto questo che escluderebbe l'ipotesi del suicidio, inizialmente presa in considerazione assieme all'omicidio. La morte potrebbe risalire al periodo tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile: difficile indicare con esattezza la data, visto che le temperature relativamente basse di quei giorni hanno ben conservato il cadavere.