Attentato Magdeburgo, il folle killer del mercatino di Natale è un medico

Taleb Al Abdulmohsen, un medico saudita di 50 anni residente in Germania dal 2006 con permesso di soggiorno permanente, è stato arrestato in seguito a un tragico incidente in cui ha investito con una BMW a noleggio la folla ai mercatini di Natale a Magdeburgo. Questo grave attacco ha provocato la morte di cinque persone, inclusa quella di un bambino piccolo, e ha lasciato oltre 200 feriti, 40 dei quali in condizioni gravi.

Giorgia Meloni ha espresso shock e solidarietà alle famiglie delle vittime e alla popolazione tedesca. Abdulmohsen lavorava in uno degli ospedali che ha prestato soccorso ai feriti. Al momento, il movente dell'attacco rimane incerto. Il Ministro degli Interni tedesco, Tamara Zieschang, ha affermato che l'uomo non era conosciuto per legami con l'islamismo, e la polizia ha descritto la situazione come "in evoluzione", precisando che "tutte le piste sono aperte".

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz e altri politici hanno fatto visita sul luogo dell'attacco. Secondo alcune testimonianze, Abdulmohsen aveva abbandonato l'Islam e denunciava una presunta "islamizzazione della Germania". Inoltre, aveva espresso online idee confuse, accusando anche la polizia tedesca di favorire l'islamismo.

Non sono stati ancora resi noti i nomi delle vittime. Una cerimonia commemorativa è prevista per le 19 nella cattedrale di Magdeburgo. Testimoni hanno riferito che l'auto ha deliberatamente mirato a un'area frequentata da famiglie e bambini. "È una catastrofe per la città di Magdeburgo, per lo Stato e per la Germania in generale", ha dichiarato il primo ministro della regione, Reiner Haseloff.

La Germania è stata teatro di altri attacchi negli ultimi mesi. Ad agosto, a Solingen, un uomo armato di coltello ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre otto; a maggio, a Mannheim, un giovane afghano di 25 anni ha attaccato un raduno dell'estrema destra. Alice Weidel, co-leader dell'AfD, ha commentato su X: «Quando finirà questa follia?» Al momento, secondo quanto riportato da Der Spiegel, sembra poco probabile che l'attacco di Magdeburgo abbia motivazioni islamiste, lasciando così irrisolte le cause di tale gesto.