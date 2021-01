Bologna, avvelenano amico per derubarlo. Condannati a 12 e 14 anni

Vito Balboni è morto all'età di 63 anni il 6 novembre del 2019 tra Granarolo e Bologna e poi ritrovato nella sua auto. Per il fatto sono stati condannati a 12 anni Claudio Furlan e a 14 anni Rita Di Majo. Per l'accusa, secondo quanto riportato da Repubblica, il reato contestato è di aver avvelenato l'uomo per poi rubargli una somma che ammonta a circa duemila euro e il telefono. La Repubblica parla dell'accaduto precisando che i due "Diluendo i farmaci in una bevanda, ne provocarono la morte, conseguenza da loro non voluta".

I due accusati avevano ammesso infatti non aver mai voluto uccidere ma di aver agito unicamente per derubare. Il reato contestato è dunque stato preso in considerazione come conseguenza di un altro reato, ovvero rapina e utilizzo indebito di bancomat, come riportao da La Repubblica.

Gli imputati dovranno risarcire il danno ai familiari della vittima, con provvisionali fino a 100mila euro.