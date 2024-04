Renault, elettrifica il Roland-Garros con la nuova R5 E-Tech

In una perfetta fusione di tradizione sportiva e innovazione tecnologica, Renault ha scelto il prestigioso torneo di tennis Roland-Garros

per presentare la sua ultima novità: una serie speciale della Renault 5 E-Tech elettrica. Questa edizione, ispirata al torneo stesso, si distingue per un design che riflette l’eleganza e la vivacità dello sport del tennis, con particolare attenzione alla sostenibilità.

La serie speciale della Renault 5 E-Tech, annunciata per la prima volta sul terreno francese, presenta un design unico con colori ispirati al torneo e finiture di alto livello. Gli appassionati di tennis e di automobili potranno ammirare la vettura esposta sullo stand di Renault, che con i suoi 150 m² diventa una vera e propria vetrina tecnologica nel cuore dell'evento.

L'iniziativa "Give Me 5", promossa da Renault, torna per un altro anno con l'obiettivo di supportare i giovani di aree svantaggiate. La collaborazione con l'associazione “Fête le Mur” di Yannick Noah ha già prodotto risultati tangibili, con la costruzione di nuovi campi da tennis che offrono a questi giovani la possibilità di crescere e svilupparsi attraverso lo sport. I cinque ambasciatori di Renault, tra cui stelle emergenti come Diane Parry e veterani del calibro di Casper Ruud, si impegnano a promuovere questi valori, portando il logo Renault sui campi di tutto il mondo.

L'edizione 2024 del Roland-Garros non solo metterà in mostra l'eccellenza sportiva, ma anche l'impegno di Renault nella promozione di una mobilità più pulita e sostenibile. Una flotta di 180 veicoli, prevalentemente elettrificati, servirà l'evento, dimostrando l'impegno del brand nell'adozione di soluzioni di trasporto ecocompatibili. Inoltre, Renault amplia il suo impegno nel tennis con la sponsorizzazione del Roland-Garros Junior Series e della eSeries, eventi che mettono in luce i talenti emergenti e la crescente importanza del eTennis.

Con questi passi, Renault non solo rafforza la sua posizione come leader nell'innovazione automobilistica, ma sottolinea anche il suo impegno verso la responsabilità sociale e ambientale, elementi sempre più cruciali nel mondo contemporaneo.