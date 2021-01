Prestigioso incarico internazionale agli avvocati Centrone e Pasculli

L’Avvocato Romina Centrone e l’Avv. Nicola Pasculli sono stati insigniti per il secondo anno consecutivo del prestigioso incarico internazionale di “Representative of Italian Industry & Commerce Office in the United Arabic Emirates” ovvero referenti della Camera di Industria e Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, Dubai.

La nomina è stata conseguita nel corso del Gulf International Congress tenutosi a Dicembre 2020.

I legali proseguiranno nell’attività intrapresa già nel 2019 di consulenza ed assistenza legale per quegli imprenditori italiani che intendono internazionalizzare la propria attività ed estendere il proprio business negli Emirati Arabi Uniti con particolare riguardo per Dubai ed Abu Dhabi.

L’ambiziosa mission degli avvocati Centrone – Pasculli è quella di guidare l’imprenditore step by step in un percorso personalizzato e specifico a seconda delle esigenze, ambizioni e prospettive espresse da parte di quest’ultimo, partendo dalla prioritaria valutazione delle probabilità di successo e di rischio di inserimento del prodotto/servizio nel mercato emiratino sino alla formalizzazione degli accordi con i partners emiratini.

Il mercato emiratino, da sempre sinonimo di opulenza e crogiolo di eccellenze, ha quale prospettiva immediata l’attesissima Expo Dubai 2021 che si terrà dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

Si tratta del più grande evento mai realizzato nel mondo arabo che accoglierà ben 192 Paesi, oltre ad imprese, organizzazioni multilaterali ed istituti di istruzione con l’obiettivo di esaltarne idee, creatività, cultura ed innovazione dell’umanità, inclusi i grandi progressi tecnologici nel campo della medicina e della scienza.

L’Expo Dubai 2021 ha tutta l’aria di essere soprattutto sinonimo di grande ripresa mondiale dopo la gravissima pandemia covid-19 ed anche di coraggio e perseveranza imprenditoriale per aver resistito in questi tempi bui e non aver mai perso fiducia nel proprio domani.