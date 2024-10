Bambina di un anno morta in casa: era stata dimessa la sera prima dal pronto soccorso

Bambina morta in casa a un anno: era stata dimessa la sera prima dall'ospedale

Una bambina di circa un anno è morta questa mattina a Moconesi, nell'entroterra del genovese di Levante. La piccola secondo le prime informazioni avrebbe avuto un malore in casa. I genitori hanno allertato il 118, sul posto insieme ad automedica, mobilitato anche l'elicottero ma per la piccola non c'è stato nulla da fare, il quadro clinico è precipitato nel giro di poco tempo. Da quanto emerge la bambina sarebbe stata visitata in pronto soccorso nel quadro di un servizio ospedaliero pediatrico non gestito direttamente dalla Asl 4 territoriale. La visita ieri sera a Lavagna, alla quale hanno fatto seguito poi le dimissioni. Aperto un fascicolo per accertamenti per far luce sulle cause dell'accaduto.

Era stata visitata ieri in ospedale a Lavagna dai pediatri del 'Gaslini diffuso' che gestiscono il servizio sul territorio, la bambina di circa un anno deceduta questa mattina a Moconesi nell'entroterra del Levante genovese in seguito a un malore."La bambina è giunta al Pronto Soccorso di Lavagna presentando sintomi gastroenterici, senza segni di gravità apparente - spiegano dal Gaslini - È stata sottoposta a un'accurata valutazione clinica e anamnestica, ha ricevuto la terapia appropriata ed è stata monitorata durante il periodo di osservazione. Dopo aver riscontrato condizioni stabili, è stata dimessa a domicilio" ."La Direzione dell'Istituto Gaslini esprime il proprio profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore", conclude il Gaslini.