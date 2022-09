Bari, un anziano è stato colpito da un altro con un manico di carrozzina, è grave

In una residenza socio sanitaria assistenziale nel quartiere San Paolo, di Bari, un anziano di 93 anni è stato colpito da un 84enne, ospite della stessa struttura, con il manico di una carrozzina per disabili.

L'episodio è avvenuto il 30 agosto, il primo è stato ricoverato in gravi condizioni cliniche e in pericolo di vita al Policlinico di Bari. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo, coordinati dalla Procura della Repubblica, che indagano sui motivi del gesto e sulla dinamica dei fatti.