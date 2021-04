Blocco stradale a Bari: gli ambulanti protestano contro i pochi ristori

Sono scesi in strada a Bari per protestare centinaia di venditori ambulanti e hanno bloccato la Statale 16 in direzione Sud, all'altezza dello svincolo per il quartiere Poggiofranco. I protestanti fanno parte della categoria lavoratori di fiere, sagre e feste patronali e lamentano la non adeguatezza dei ristori per far fronte alle chiusure dovute alla pandemia.

Al grido di "Chiudiamo tutto e tutti" gli ambulanti hanno bloccato la Statale e stanno creando numerosi disagi, intralciando la circolazione e creando code chilometriche. La manifestazione di protesta procede pacificamente ed è organizzata dall’Ana, Associazione nazionale ambulanti. Queste le loro parole: "Ci sentiamo ormai allo stremo, non sappiamo più cosa fare per farci ascoltare, ci danno miserie, da un anno non ci fanno lavorare e ancora non c'è un piano per ripartire. Da ottobre avevamo chiesto un lockdown solidale per abbassare la curva dei contagi e permetterci poi di ripartire e tornare a lavorare".