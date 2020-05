Bologna, arrestati due rapinatori: le immagini del furto. VIDEO

Arrestate due persone ritenute responsabili di molte rapine a danni di esercizi commerciali avvenuta tra aprile e maggio dell'anno scorso grazie alla sqaudra mobile di Bologna. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, il gip del tribunale felsineo ha disposto gli arresti domiciliari per un 25enne e un 33enne, entrambi di origini moldave. Otto le rapine contestate ai due, avvenute in particolare in negozi di generi alimentari tra il capoluogo e Casalecchio di Reno. Gli investigatori avevano notato un modus operandi analogo tra i vari episodi: i malviventi prima colpivano violentemente l'addetto alle vendite e poi asportavano il cassetto del registratore di cassa. Determinanti ai fini delle indagini il ritrovamento di un'impronta digitale, l'analisi delle immagini di videosorveglianza e dei profili social degli arrestati.