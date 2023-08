Bolzano, 21enne uccisa a coltellate. Il corpo a casa dell'ex, arrestato

Femminicidio a Bolzano, 21enne uccisa a coltellate. Arrestato l'ex compagno in fuga

Femminicidio a Silandro in provincia di Bolzano: una donna di 21 anni è stata uccisa a coltellate. Il corpo è stato rinvenuto all'interno dell'appartamento del suo ex compagno, un uomo di origini turche, così come l'arma del delitto.

Dell'uomo si erano perse le tracce dalla giornata di ieri, ma è stato arrestato oggi a Passo Resia, mentre cercava di raggiungere l'Austria. Era a bordo della Ford Fiesta segnalata come sua, ha cercata di scappare e un Carabiniere ha sparato colpendo le ruote e facendolo andare fuori strada.