Calcioscommesse, Signori assolto: "Nessuno mi restituirà questi 10 anni"

CALCIOSCOMMESSE: SIGNORI ASSOLTO DA TRIBUNALE DI MODENA, 'IL FATTO NON SUSSISTE'

Beppe Signori è stato assolto dal Tribunale di Modena in primo grado dall'accusa di aver partecipato alla presunta combine di due partite del 2011, Modena-Sassuolo e Modena-Siena, "perché il fatto non sussiste". Un mese fa era stato di nuovo assolto anche dal Tribunale di Piacenza dove era imputato per la partita Piacenza-Padova.

CALCIOSCOMMESSE: SIGNORI, 'NESSUNO MI RESTITUIRA' QUESTI 10 ANNI'

'Non mi reputo un presuntuoso ma una persona che voleva la verità sono trascorsi dieci anni lunghi, che non mi restituirà nessuno, ma sono un combattente". Queste le parole a caldo dell'ex attaccante di Lazio e Bologna, Beppe Signori, dopo l'assoluzione del tribunale di Modena dall'accusa di combine di due partite del 2011: Modena-Sassuolo e Modena-Siena. "Ho rinunciato alla prescrizione per arrivare fino in fondo, perché avrebbe comunque lasciato un'ombra di dubbio e questa assoluzione è la cosa più importante", aggiunge Signori all'uscita del tribunale.

CALCIOSCOMMESSE: LA FIGLIA DI SIGNORI, 'SIAMO CONTENTI, SONO STATI ANNI DIFFICILI PER LUI E NOI'

''Ho avuto la sua chiamata all'uscita dal Tribunale poco fa e mi ha detto 'finalmente stasera brindiamo'. Non ce la faceva più, siamo davvero contenti. Non sono stati anni facili per lui e per noi tre, mia sorella, mio fratello ed io. In questa situazione c'eravamo soltanto noi". Così all'Adnkronos, Denise, la figlia dell'ex calciatore Giuseppe SIGNORI assolto oggi dal tribunale di Modena dall'accusa di coinvolgimento al calcioscommesse. L'ex bomber laziale era stato accusato di combine nelle partite del 2011 Modena-Sassuolo e Modena-Siena.