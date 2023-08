Caos treni, la telefonata anonima e il falso pacco bomba. Ritardi di sei ore

Treni ad Alta Velocità, circolazione ferma per ore: un falso allarme bomba crea il panico

Una telefonata anonima crea il panico e blocca la tratta Bologna-Firenze dell'Alta Velocità, 19 treni fermi e il pericolo che qualcuno abbia messo una bomba. E' successo nella serata di ieri, l'allarme è scattato intorno alle 19. La circolazione era stata interrotta nella tratta tra Idice e San Pellegrino perché era stata segnalata la presenza di estranei in galleria e di un pacco sospetto. La Galleria Firenzuola è il secondo tunnel più lungo della tratta appenninica della Tav con i suoi 15,2 km. Ci sarebbe anche la segnalazione di un ordigno (non ritrovato) dietro lo stop. Poco prima delle 4 di stamattina, 9 agosto, Trenitalia ha annunciato che la circolazione sull’Alta Velocità è tornata regolare. "I treni Alta Velocità e Intercity hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti il ritardo accumulato", si legge nella nota.

La segnalazione che riguardava un certo numero di persone nei pressi dei binari è arrivata dal macchinista di un convoglio Av in transito. L’uomo avrebbe notato qualcuno nel tratto fra Idice e San Pellegrino, al confine fra Toscana ed Emilia-Romagna. Il traffico ferroviario è stato interrotto. Subito sono intervenuti gli agenti della Polfer per verificare la situazione e per provare a individuare le persone presenti in un'area in cui è assolutamente vietato l’accesso ai non autorizzati.