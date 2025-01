Carceri, 15 mila euro ai detenuti stranieri per lasciare l'Italia. Il piano per svuotare le prigioni (e risparmiare)

Carceri, il piano per svuotare le prigioni (e risparmiare milioni di euro)

In merito al sovraffollamento delle carceri anche Affaritaliani.it se ne è occupata con più articoli e per diversi anni. Oltre ai dati statistici sono state fatte anche delle proposte che sono sembrate ragionevoli a chi le scriveva, comunque, per il momento, non sono state prese in considerazione.

Ora vorrei fare un breve excursus di numeri e di dati statistici sui detenuti in Italia che attualmente sono 62.427 (circa 50.000 maschi e 12.000 femmine) di cui 19.168 sono stranieri così rappresentati: 1. Marocco: 20,9% - 2. Romania: 11,2% - 3. Tunisia: 10,6% - 4. Albania: 10,5% - 5. Moldavia: 5,8% - 6. Ucraina: 4,7% - 7. Pakistan: 3,9% - 8. Nigeria: 3,2% - 9. Egitto: 2,8% -10. Grecia: 2,5%.

Queste ultime persone sono state condannate per il 14, 3% a meno di due anni, il resto è superiore. Detto questo un detenuto ha un costo giornaliero che è di € 137 (€ 50.005 l'anno). In questo periodo di Festività si sono alzate molte voci, fra cui quella di Papa Francesco, che invocano un'amnistia o un indulto perché le carceri hanno sforato la capienza dei 51.241 posti (11.186 persone detenute in eccedenza) portando disagio fisico e psicologico non solo ai detenuti (vedi i suicidi che sono in aumento), ma anche al personale della Polizia Penitenziaria.

In questa ricerca si legge che con l'amnistia o con l'indulto almeno il 60% degli ex detenuti, nel breve periodo fa ritorno in prigione per avere reiterato i reati. E ora veniamo alla parte venale. Tutti sappiamo che una persona detenuta ha un costo giornaliero per lo Stato di € 137,00 (€ 50.005,00 l'anno) che moltiplicato con i numeri della “popolazione straniera” (19.168) si raggiunge la cifra di € 649.464.940 l'anno.

I reati per cui gli stranieri sono condannati nelle carceri italiane sono simili a quelle degli italiani. Le principali categorie di crimini comprendono: 1. Reati violenti: omicidio, violenza sessuale, rapina, aggressione. 2. Reati contro il patrimonio: furto, rapina, truffa, appropriazione indebita. 3. Reati contro la pubblica amministrazione: corruzione, concussione, peculato. 4. Reati contro la salute pubblica: traffico di droga, spaccio di sostanze stupefacenti. 5. Reati informatici: hackeraggio, furto di dati, frode informatica. 6. Reati ambientali: inquinamento, distruzione di beni culturali. 7. Reati di natura sessuale: pedofilia, pornografia minorile.

Domanda: qual è la proposta? Ammesso che si possa far rimpatriare i detenuti stranieri, sottraendoli alle carceri, naturalmente addivenendo ad un accordo, si potrebbe incentivare ciascuno di loro con “bonus” di 15.000 euro (o altro importo) purché lasci il Paese senza più farvi ritorno se non dopo un certo numero di anni, magari questo accordo potrebbe essere esteso a tutta l'Europa.

Escludendo la Romania e la Grecia, che fanno parte dell'Europa, il reddito medio pro capite degli altri Paesi sopra elencati oscilla fra i 2.000 ed i 4.000 dollari l'anno. Costo totale dell'operazione € 15.000 x detenuti 19.168 = € 287.520.000 (anziché € 649.464.940 l'anno) ossia 361.944.940 solo nel primo anno, un notevole risparmio che potrebbe essere subito reinvestito per ammodernare i penitenziari esistenti oppure per costruirne di nuovi, inoltre si potrebbe pensare di aumentare gli stipendi della Polizia Penitenziaria.

Infine, la CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) non avrebbe più niente da ascrivere. Qualcuno pensa che così formulata possa essere troppo semplice o troppo banale? Comunque sia alla fine se ne dovrà occupare chi di competenza e valutare se anche questa proposta possa essere o meno degna di attenzione ed è per questo mi rifaccio a Niccolò Machiavelli: il fine giustifica i mezzi!