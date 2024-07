Caso Pierina, Louis e il mistero della bandana. E il fratello di Manuela confessa

Caso Pierina, Louis e il mistero della bandana. Il fratello di Manuela confessa

Ad oggi l’unico indagato per il delitto di Pierina Paganelli è Louis Dassilva, il vicino di casa della 78enne di Rimini uccisa nel garage di casa sua. Eppure, mentre gli inquirenti si concentrano sul 35enne senegalese, forti delle “prove” contenute nell’ordinanza di custodia cautelare, c’è chi continua a indagare sul possibile movente dell’omicidio, e sull’identità dell’assassino. È il caso della trasmissione Rai “Estate in diretta”, che getta luci sinistre anche su Loris Bianchi, fratello di Manuela – nuora di Pierina nonché amante di Louis.

Come riporta il sito Mowmag, Loris sembra essere in preda a un tumulto emotivo e non completamente consapevole di tutte le implicazioni delle sue parole quando dichiara: “Io penso che sia stato Louis per togliere tutti problemi a mia sorella essendo molto protettivo verso di lei”. A domanda del pubblico ministero se ritenesse che l’omicidio si è consumato il quel palazzo, il signor Bianchi prosegue: “Si io non ho ricostruito bene la cosa può essere anche che mia sorella sia impazzita o potrei essere stato anche io non lo so una persona esterna può anche pensare che sia stato il fratello di Manuela se le vuole bene e le vuole risolvere il problema altri non c'è n'è”. Loris non si placa e allora il pm lo incalza chiedendo: “Quindi nel suo viaggio mentale come lo chiama lei nei possibili assassini che hanno fatto questa giustizia ci mette sua sorella Louis e sé stesso?”. Bianchi non smette di stupire e risponde: “Per altri potrei essere anche io perché ho il movente”.

C’è di più. Giacomo Saponi, figlio di Pierina, a sommarie informazioni parla di ciò che aveva insospettito lui e la moglie, facendo riferimento al fatto che l’intimo della madre Pierina non era presente sulla scena del crimine. L’uomo, sempre a sit, dice che sia a lui che alla moglie era venuto in mente che “Loris parlava sempre della sua separazione dicendo che faceva tutto lui in casa. Mi ricordo che Loris diceva con insistenza che lavava e sistemava anche l’intimo della moglie”. Il fratello di Giuliano ed i suoi prossimi congiunti sono evidentemente rimasti colpiti dalla mania di pulizia di Loris.

Un ultimo cenno ai frame più nitidi trasmessi, e seguenti cronologicamente a quelli di cui si parla nell’ordinanza di custodia cautelare. La persona immortalata dalle telecamere della farmacia sembra avere una bandana ed in mano una tuta, presumibilmente antimacchia. Un’immagine suggestiva, se si pensa – come ragiona la trasmissione Rai – che solitamente è proprio Loris Bianchi a indossare bandane, e non Louis. Così come suggestivo era, se vi ricordate, il ritiro dalle scene di Loris Bianchi. Per mesi, si è trincerato dietro il silenzio mediatico. Nelle trasmissioni mai più si era esposto fino alla stretta delle indagini.