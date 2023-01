Chi è Fabio Dude, il "dottore dell'informatica" ricercato tra calciatori e vip

L’azienda di Fabio Dude (Fabio Iacuzio) continua a macinare successi e ad espandersi in questo 2022 riscontrando l’approvazione di calciatori, VIP e personaggi dello spettacolo. Leader in Italia nel settore delle riparazioni express di articoli Apple, la scommessa di Fabio Dude si affaccia sul mercato nel lontano 2008. Le origini dell’avventura come tecnico informatico risalgono però al 2004, in quell’anno viene avviata l’attività come consulente informatico e nel giro di breve tempo, attraverso passaparola e recensioni positive, la voce di un tecnico preparatissimo e alla mano giunge fino all’orecchio di Dejan Stankovic. Le capacità tecniche, la velocità e le abilità sociali di Fabio Dude fanno si che da lì a poco altri calciatori inizieranno a contattarlo e a far crescere la sua fama fino a renderlo noto nel settore come “Tecnico dei Calciatori”.





La storia dell'azienda di Fabio Dude



Ad oggi l’azienda registra un incredibile +80%, numeri fantascientifici se inseriti nel periodo complicato che sta affrontando ora il bel paese, ma l’eccellenza non conosce mai crisi.

Tutto il contrario, l’agenzia “IPHONDUDE” cresce a ritmi esponenziali, registra incrementi da record solo nel primo semestre del 2022, vanta ora 8 punti vendita e si prepara con nuove strategie commerciali ad espandersi ancora di più.



Fabio Dude soprannominato "Iphonedude"



L’azienda fortemente legata al suo creatore sceglie un nome molto semplice e diretto, che rispecchia esattamente quello che Fabio Dude fornisce coi suoi servizi. “Iphonedude” letteralmente dall’inglese: “ tizio dell’Iphone”, ed è proprio questo che forse ha contribuito a espandere cosi in fretta la sua autorità nel settore. Fabio Dude è letteralmente il tizio dell’Iphone, quello che può aggiustartelo sempre, a qualsiasi ora e lo fa entro la giornata. Se a qualcuno venisse in mente di dover creare la copia esatta di questo brand, probabilmente darebbe lo stesso nome.



La filosofia vincente di Fabio Dude



“Il nome dude, in inglese tizio ma anche bello, amico, figo” afferma il fondatore: “rappresenta la filosofia del gruppo che mette al centro la relazione con il cliente e la cura dei dettagli. Trattare ogni cliente come un amico, con rispetto, attenzione e riservatezza è ciò che negli anni ha consentito a Dude di affermarsi, portando l’eccellenza tecnologica in una dimensione umana”.



Iphonedude è una vera e propria istituzione del mondo della tecnologia, riconosciuta e apprezzata da 100.000 clienti. Apprezzatissimo da VIP e calciatori, potete seguirlo sulla sua pagina Instagram dove conta ad oggi più di 50k followers.