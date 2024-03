Dall'amore per gli animali al successo social: chi è Marco Petrini, il "DottorPet" star del web scomparso per un male incurabile

E' scomparso tragicamente a soli 37 anni il veterinario Marco Petrini, diventato una star sul web con il nome di DottorPet. Originario di Tivoli, lavorava dal 2018 in una Clinica veterinaria di Guidonia ed era specializzato in animali esotici. Il dottor Petrini è morto a causa di una male incurabile, e grazie alla sua simpatia e al suo sorriso aveva conquistato il popolo del web con i suoi animali: oltre 70mila follower su Instagram e 126mila su TikTok.

Petrini è morto al Policlinico Umberto I di Roma lo scorso sabato e la notizia si è diffusa grazie a un messaggio pubblicato sui social dalla sua clinica. "Siamo tutti distrutti" ha scritto sui social Gianluca Marchetti, direttore della clinica. "Sei sempre stato l'eccezione alla regola, il cuore oltre l'ostacolo, il paroliere della serata. Vorrei che tutti sapessero che profondità umana c'era sotto la corazza da istrione che ti eri finemente costruita addosso. Tu con i tuoi tormentoni, le frasi fatte, le intuizioni, i versi, gli anatemi, le espressioni ridicole, le facce buffe da star scanzonata, il viso da bambinone e la voce da Alberto Sordi, i modi dolci in un corpo da omaccione, la sete di vita, la voglia di entrare nel cuore di tutti". Il dottor Marchetti, a Roma Today, ha spiegato come nessuno, oltre i suoi familiari, sapesse realmente lo stato di salute di Petrini, al punto che erano convinti ne fosse uscito.

Chi è Marco Petrini, il "DottorPet" famoso sui social che non ce l'ha fatta

Nato a Tivoli, Marco Petrini si era laureato a Teramo inseguendo il sogno che aveva fin da bambino di lavorare con gli animali. Tornato a Tivoli si è formato nello studio Veterinario Tozzi per poi passare, nel 2018, alla Clinica Veterinaria Guidonia, dove si era specializzato nella cura degli animali esotici come serpenti, rettili, volatili. Ha continuato a lavorare anche dopo la scoperta della malattia, proseguendo a pubblicare contenuti sul web nonostante fosse dimagrito e a volte apparisse stanco.

I video che pubblicava sui social lo hanno reso una star; video nei quali trattava temi seri e altri più leggeri, con uno stile unico e sempre in compagnia degli animali, raggiungendo milioni di visualizzazioni su TikTok. Ma DottorPet non ha mai abbandonato i suoi animali per inseguire il successo da influencer.