"Chico Forti? Vittima di un complotto. Il rimpatrio dà credibilità all'Italia"

Chico Forti estradato, Roberta Bruzzone ad Affari: "Vittima di un complotto. Il suo rimpatrio dà credibilità all'Italia"

Da due giorni soltanto nuovamente sul suolo italiano e Chico Forti ha già fatto parlare di sé e per sé . E non solo politici, che si sono spesi a commentare l’accoglienza riservata al 65enne condannato all’ergastolo negli States per omicidio dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A esultare per l’estradizione del connazionale anche gran parte dell’opinione pubblica, quella che per 24 anni ha creduto e crede nella sua innocenza. In prima linea la criminologa Roberta Bruzzone, consulente per la difesa di Forti fino al 2016 e autrice del libro “State of Florida vs Enrico Forti. Il grande abbaglio”, che ha commentato la notizia del suo rimpatrio su Affaritaliani.it.

Bruzzone, Lei ha parlato spesso di “difesa suicida” nel caso di Chico. Un complotto contro di lui?

Ai limiti, sì, visto che l’inchiesta mia e dell’avvocato Imposimato consente di dimostrare che Forti è stato difeso con una serie di autogol messi a segno senza una ragione tecnica. Anzi noi abbiamo ravvisato un infedele patrocinio: l'avvocato difensore di Chico, Ira Lowey, si trovava in un potenziale conflitto di interessi. Forti lo scoprì per caso, in carcere: tempo dopo la condanna, un detenuto gli raccontò di essere stato processato da un pm che si chiamava Ira Lowey. Si scoprì così che l'avvocato difensore allo stesso tempo lavorava per l'ufficio del procuratore. Il legale si difese depositando fotocopia di un documento in cui veniva autorizzato da Forti a procedere nonostante il doppio incarico; peccato che l'originale di quell'atto non sia mai stato trovato e anche la copia asseritamente spedita al Consolato italiano non sia mai stata recapitata. Peccato che le firma di Forti appaia falsificata.