Clown Paperone, la truffa che dura da 15 anni. Finte offerte e fuga coi soldi

Clown Paperone, così riesce sempre a scappare col ricco bottino

Ormai lo hanno ribattezzato il "Clown Paperone", si tratta di un uomo che da 15 anni riesce sistematicamente a ottenere donazioni per le cure di bimbi malati oncologiche e poi a sparire nel nulla con il bottino. Sui 40 anni, alto un metro e ottanta, capelli neri corti, modi gentili, l’uomo - si legge sul Corriere della Sera - sa come conquistare in poche battute la fiducia di chi si trova di fronte. Le sue ultime tracce risalgono a qualche settimana fa, come raccontato dal Giorno, quando s’è presentato in un negozio senza camice bianco e naso rosso posticcio ma con un mazzo di volantini, chiedendo di poterli lasciare sul bancone. È l’avvio della trappola. Seguono le giuste parole per far abbassare le difese dell’interlocutore e proporre un piccolo gesto di generosità.

L’offerta - prosegue il Corriere - si articola in un ventaglio di possibilità — qualche decina di euro la più economica, un centinaio quella più cospicua—per «garantire» ai pazienti pediatrici ricoverati negli ospedali giocattoli, vestiti, attrezzature, visite mediche. A convincere le vittime ci sono quei volantini, con tutti i riferimenti del caso, a volte addirittura con nomi di reali associazioni impegnate su questo fronte e del tutto estranee alle manovre del truffatore, che s’allontana poi con tutta calma una volta incassati i contanti e staccata una ricevuta che di fatto è carta straccia. Nel 2015 fu fermato a Rimini, in quell’occasione era stato un tabaccaio a denunciare il raggiro di un certo Daniele, o «Clown Paperone». La polizia lo avevo trovato con un blocchetto di ricevute farlocche: ne aveva già staccate una ventina. Da lì in poi è stato un susseguirsi di segnalzioni, ma le sue truffe continuano.