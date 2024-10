"Come soffocare una persona", le inquietanti ricerche su internet del 17enne prima di uccidere Maria Campai

Gli investigatori stanno valutando l'ipotesi di premeditazione nell'omicidio di Maria Campai, la 42enne uccisa brutalmente nel suo garage a Viadana (Mantova) da un giovane di 17 anni, ora in carcere con accuse di omicidio volontario, premeditato e occultamento di cadavere.

L'autopsia ha confermato la violenza dei colpi. L'attenzione si è quindi spostata sull'analisi del cellulare del ragazzo e sulle sue ricerche internet recenti. Tra le ricerche, emergono termini inquietanti come tecniche di soffocamento, oltre ai nomi di Filippo Turetta e il caso di Yara Gambirasio.

A supporto dell'ipotesi di premeditazione ci sono le ricerche fatte dal ragazzo su internet, rivelate dal programma "Quarto Grado". Le domande variano da "in quanto tempo brucia un corpo?" a "come avviene la morte per soffocamento" e "che fine fa il liquido seminale", indicando un interesse per informazioni dettagliate su come commettere il crimine.