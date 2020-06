Coronavirus, 518 casi: 402 in Lombardia. De Luca: "Campania con 0 positivi"

Coronavirus, 518 casi: 402 in Lombardia

Brusca impennata di nuovi casi di Covid-19 in Italia, quasi triplicati in 24 ore: 518 in piu' oggi, contro i 177 di ieri, per un totale che sale a 234.531. A pesare sempre di piu' sono i dati della Lombardia, dove oggi si registrano 402 nuovi casi (99 nella provincia di Milano), addirittura il 77,6% del totale, contro gli 84 di ieri. A fronte pero' di oltre 19mila tamponi contro i 3.410 di 24 ore fa. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

Stabile il numero dei decessi, 85 oggi contro gli 88 di ieri, per un totale di 33.774. Non si segnalano vittime in 9 Regioni: Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Val d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Raddoppia il numero dei guariti, 1.886 oggi (ieri 957), e sono 163.781 in tutto. Le persone attualmente positive sono 36.976, 1.453 meno di ieri. E prosegue da due mesi il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 202 in meno, 5.301 totali, mentre le terapie intensive calano di altre 22 unita', scendendo a 316. I pazienti in isolamento domiciliare sono 31.359. Infine, oggi piu' tamponi: 65.028, contro i 49.953 di ieri, ma soprattutto, come detto, 19.400 in Lombardia.

