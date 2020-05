Coronavirus, 802 nuovi casi: sotto i mille positivi dopo 2 mesi

Salgono a 219.0070 i casi totali di Sars-Cov-2 in Italia, 802 in piu' rispetto a ieri. Si tratta dell'aumento di contagi piu' contenuto, sotto quota mille, dagli ultimi due mesi (il 10 marzo i nuovi contagi sono stati 977 e da li' in poi sono sempre saliti sopra i mille al giorno). E' quanto evidenzia il bollettino quotidiano del Dipartimento della Protezione civile che monitora la diffusione del nuovo coronavirus.

Il numero totale di attualmente positivi e' di 83.324 ovvero 1.518 in meno rispetto a ieri. Rispetto a 24 ore fa scende anche il numero dei ricoverati con sintomi, che sono 266 in meno rispetto a ieri, e quelli in terapia intensiva (-7). Sono invece 68.679 le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, 1.285 in meno di ieri. I deceduti oggi sono stati 165, mai cosi' pochi dagli ultimi due mesi, e portano il totale a 30.560.