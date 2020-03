Coronavirus,a Napoli i dottori ci sono.Ma disertano: 'Si sono ammalati in 249'

Coronavirus, a Napoli i dottori ci sono. "Ma hanno paura e restano a casa"

L'emergenza Coronavirus prosegue in tutta Italia. Ma se al Nord il problema è che tra dottori infettati e numero eccessivo di pazienti da curare i medici scarseggiano, al Sud e in particolare a Napoli i medici ci sarebbero e in abbondanza, ma hanno paura e si fingono malati. "Paura per il Covid-19. Certificati medici falsi per stare a casa. Per loro provo solo commiserazione". Descrive così la situazione il direttore delle emergenze dell'Ospedale Cardarelli Ciro Mauro. Lo sfogo del direttore arriva attraverso i Social: "Penso a tutti gli operatori del Cardarelli che sono al loro posto e penso anche a tutti quelli che si nascondo dietro un certificato medico fasullo, lasciando i colleghi soli a lavorare. Non abbiamo rancore verso questi, solo commiserazione". In malattia ci sarebbero 249 operatori sanitari, numeri da record considerando il limitato numero di contagiati in Campania. lo stesso discorso vale anche per altri ospedali sparpagliati in tutta Italia. Il rovescio della medaglia è che invece in alcuni centri, tipo l'Asl di Caserta non si presenta nessuno. Rachele Valboa, otorinolaringoiatra spiega che "tanti anziani - spiega al Fatto Quotidiano - hanno paura, restano a casa anche se avrebbero bisogno di assistenza, alcuni non aprono neanche la porta agli assistenti e quando lo fanno sono tutti bardati nelle tute bianche e immaginano la catastrofe".