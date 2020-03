Coronavirus, anche il santuario di Lourdes chiude. Non era mai successo

Il Coronavirus continua a far paura, in Italia e nel Mondo. Anche la Chiesa è costretta ad inchinarsi a questa emergenza. E mentre il Papa si affida a Dio per fermare la pandemia, arriva un'altra notizia sconvolgente per i fedeli: chiude il santuario di Lourdes, per la prima volta dalla sua apertura datata 1858. Dopo la prima stretta sulle piscine del santuario, chiuse a livello precauzionale, ecco la chiusura definitiva. L'annuncio è arrivato dal rettore Ribadeau Dumas, le preghiere verranno affidate a venti cappellani, gli unici che avranno accesso alla grotta della Madonna. I circa 20 milioni di pellegrini che ogni anno affollano il santuario. Per i fedeli ci sarà la possibilità di seguire le preghiere attraverso le dirette Facebook e la tv, attraverso alcuni canali dedicati ai cattolici.