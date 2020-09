Coronavirus bollettino 19 settembre: 1638 contagi, ma 24 morti

Dopo l'impennata di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638, per di piu' con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece, dopo giorni di stabilita' a cavallo dei dieci, i decessi, che oggi sono 24 (ieri 10). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con piu' casi e' la Lombardia (243), seguita da Lazio (197), Veneto (186) e Campania (149). A zero casi la Valle d'Aosta, mentre segnala zero anche l'Abruzzo che pero' comunica che non sara' possibile elaborare i dati oggi e domani, quindi si avra' il cumulativo lunedi' (ieri aveva registrato 54 contagi). Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 296.569, mentre con l'incremento odierno i decessi arrivano a 35.692. In crescita costante il numero dei guariti, 909 oggi (ieri 853) per un totale di 217.716. Anche per questo rallenta la crescita del numero degli attualmente positivi, oggi +704 contro i 1.044 di ieri, e sono 43.161 in tutto. Sul fronte ricoveri, dopo giorni si registra una diminuzione di quelli ordinari, 7 in meno, 2.380 in tutto, mentre le terapie intensive tornano a salire dopo il calo di ieri e sono 7 in piu', 215 totali. Le persone in isolamento domiciliare sono 40.566, 704 piu' di ieri.