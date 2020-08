Coronavirus, contagi in calo: 878 nuovi casi, 4 i decessi

In calo per il secondo giorno consecutivo la curva epidemica in Italia: 878 casi, contro i 953 di ieri e il "mini-picco" di 1.210 di domenica. Per giunta, con molti più tamponi: 72.341 oggi contro i 45.914 di 24 ore fa. Il totale delle persone colpite da Covid-19 sale così a 261.174. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi, per il secondo giorno di fila, è il Lazio (143), seguita da Campania (138), Lombardia (119) e Veneto (119). Una sola regione a zero, il Molise, mentre la Sardegna dopo il boom di ieri (91) scende a 34 nuovi casi.

Stabile il numero dei decessi: 4 oggi, come ieri. Il totale sale a 35.445. Segnalano vittime solo Veneto (3) e Campania (1). Crescono i guariti, 353 oggi contro i 192 di ieri, per un totale di 206.015. E prosegue, oggi più contenuto, l'aumento del numero dei malati attuali: 519 in più (ieri 757), 19.714 in tutto.

Ancora in rialzo, ma con numeri molto ridotti, i ricoveri: +13 in regime ordinario (1.058 in totale) e +1 in terapia intensiva, 66 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 18.590.

Coronavirus, in Lombardia 119 nuovi casi e nessun decesso

In Lombardia i nuovi casi di Coronavirus sono 119 (di cui 23 'debolmente positivi' e 0 a seguito di test sierologico), nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, per un totale di 16.857. I tamponi effettuati sono stati 9.879, totale complessivo 1.501.157; i guariti/dimessi sono 75.901 (+196), di cui 1.265 dimessi e 74.636 guariti; i ricoverati in terapia intensiva 15 (=); i ricoverati non in terapia intensiva 158 (+5).

Coronavirus, in Emilia-Romagna 65 nuovi casi e nessun decesso

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.094 casi di positività, 65 in più rispetto a ieri, di cui 33 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Lo riferisce la Regione, precisando che il numero di tamponi effettuati ieri è tra i più alti in Emilia-Romagna dall’inizio dell’emergenza sanitaria: oltre 11mila. Non è stato registrato inoltre nessun decesso. Rispetto ai precedenti aggiornamenti - precisa la Regione - sono stati eliminati 2 casi (1 da Parma e 1 da Forlì), in quanto doppio inserimento del medesimo paziente con dati anagrafici non corretti. Dei 65 nuovi casi, 36 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 30 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono invece 17 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l'isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra-Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è pari a 7. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 31 anni.

Coronavirus, in Piemonte 57 nuovi casi positivi

In Piemonte i casi di coronavirus sono 32.440, + 57 rispetto a ieri, di cui 42 asintomatici. Dei 57 casi, 29 derivano da screening, 25 sono contatti di caso, 3 con indagine in corso. I casi importati sono 29 su 57. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, sono così suddivisi su base provinciale: 4149 Alessandria, 1912 Asti, 1067 Biella, 3059 Cuneo, 2928 Novara, 16.237 Torino, 1476 Vercelli, 1168 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 281 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 163 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 79 (- 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1057. I tamponi diagnostici finora processati sono 564.368 di cui 312.489 risultati negativi.