Coronavirus, Conte: "Restrizioni prorogate fino al 3 maggio"

IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA DEL PREMIER GIUSEPPE CONTE





"Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio, una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilitaà politiche". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi annunciando il nuovo dpcm.



Conte: non si puo' vanificare sforzi e rischiare vittime - "Non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti": si rischierebbe "un aumento dei decessi e delle vittime". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.



Conte: dal 14 aprile riaprono librerie, cartolibrerie e negozi per neonati - "Dal 14 aprile riapriranno librerie, cartolibrerie, negozi per neonati e per bambini, cum grano salis e con ponderazione". Lo afferma in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, annunciando che ripartirà la "silvicoltura per combustibili solidi e attività varie forestali".



Conte, dopo 3/5 spero ripartenza graduale - "L'auspicio e' che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela e gradualita' ma ripartire: dipendera' dai nostri sforzi". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.



Conte, rimetteremo in moto motore Paese ma non ora - "La nostra determinazione e' allentare il prima possibile le misure per tute le attivita' produttive per far ripartire quanto prima in piena sicurezza il motore del nostro Paese a pieno regime: non siamo ancora nella condizione di farlo, dobbiamo attendere ancora". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi, confermando lo stop delle attivita' produttive.



Conte, se prima 3/5 condizioni apriremo attivita' - "Prometto che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, cercheremo di provvedere di conseguenza" ad aprire alcune attivita' produttive. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.



Conte, lavoro per fase 2 e' gia' partito, c'e' task force - "Il lavoro per la fase 2 e' gia' partito, non possiamo aspettare che il virus sparisca dal nostro territorio. Servira' un programma articolato e organico su due pilastri: un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.



Conte, nasce comitato per fase 2, presiede Colao - "Ho firmato il decreto per il comitato di esperti" che affianchera' il comitato tecnico scientifico nella fase 2: "Presiedera' Vittorio Colao". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Coronavirus: Regioni a Governo, gruppo lavoro su Fase 2 - "E' opportuno prevedere una proroga sino al prossimo 3 maggio delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 ma dobbiamo sfruttare questo periodo per verificare le modalita' che ci potranno portare alla riapertura graduale. Per questo oggi abbiamo chiesto al Governo l'immediata attivazione di un gruppo di lavoro sulla 'fase 2'". Cosi' il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, dopo la riunione della Cabina di Regia Governo-Regioni-Enti locali per l'emergenza Covid-19.

Le Regioni hanno sintetizzato al Governo le prime proposte in 9 punti. Tra questi un "vademecum di regole chiare applicabili su tutto il territorio nazionale circa il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale" e conseguentemente "e' fondamentale poter disporre di un numero adeguato di dispositivi di protezione individuale appropriati". Inoltre tra le richieste anche l'avvio "di una massiccia campagna di screening sierologici, al fine di garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando i test piu' appropriati ed efficaci e le categorie a cui sottoporre lo screening" e la definizione "a livello nazionale di App piu' appropriata per tracciare gli spostamenti".



Per le Regioni e' necessario "valutare possibili sperimentazioni pilota di riapertura di attivita' su alcune zone a minor rischio in modo", "consentire alle imprese di utilizzare il tempo che intercorre fino alla riapertura per procedere all'adeguamento delle strutture alle condizioni di sicurezza", "avviare il confronto - nel rispetto delle normative di prevenzione - sulla riapertura di alcune attivita' fondamentali a partire dalla manutenzione del territorio ai fini della prevenzione degli incendi boschivi; delle reti idriche; dei cantieri per la ricostruzione post sisma; dei cantieri stradali e ferroviari".



Tra le richieste "un intervento per le attivita' produttive, con specifico riferimento alle singole filiere per armonizzare l'attivita' di deroga delle Prefetture" nonche' la necessita' "di prevedere la possibilita' di smaltimento dei prodotti giacenti in magazzino per quelle attivita' produttive che operino esclusivamente salvaguardando le misure di prevenzione del contagio". Nell'ottica di una armonizzazione dei provvedimenti di contenimento le Regioni chiedono "che il prossimo decreto comprenda" le zone rosse regionali e "le azioni restrittive regionali sulle attivita' produttive".