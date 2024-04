Italdesign svela a Autochina 2024 Qintessenza

La Quintessenza di Italdesign è stata svelata all'Auto China 2024, definendo nuovi standard nel design automobilistico italiano.

Questo modello non solo esprime una visione universale attraverso il design, ma integra elementi della natura e tecnologia avanzata, migliorando l'interazione tra uomo e macchina.

L'estetica di Quintessenza incarna una fusione tra bellezza e funzionalità, principi che Italdesign ha perseguito per oltre mezzo secolo. La nuova filosofia di design adottata dall'azienda porta in risalto una moderna interpretazione dei concetti che hanno ispirato il brand sin dalla sua fondazione. Il risultato è un veicolo che risponde alle esigenze di un pubblico giovane e avventuroso, perfetto per la vita quotidiana urbana e le escursioni all'aria aperta.

Quintessenza si posiziona come un veicolo multi-ruolo all'interno della categoria dei performance pick-up e veicoli per attività sportive, ideale per coloro che desiderano un mezzo versatile per esplorare sia la città che la natura. Grazie alla sua design filosofia incentrata sull'uomo, il veicolo offre un'esperienza di guida che connette gli occupanti con l'ambiente circostante, rendendo ogni viaggio un'esperienza immersiva.

Italdesign, con il lancio di Quintessenza ad Auto China 2024, conferma il suo impegno nel combinare stile, funzionalità e un approccio olistico al design automobilistico, promettendo di continuare a guidare l'innovazione nel settore per gli anni a venire.