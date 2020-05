Coronavirus dati 5 maggio 2020: 1.075 nuovi casi, mai cosi' pochi dal 10/3

Sale a 213.013 il numero totale degli italiani contagiati dall'inizio dell'epidemia di Covid-19. Un aumento oggi di 1.075 unita' (ieri +1.221), dato piu' basso da quasi due mesi (il 10 marzo i nuovi casi furono 977, poi in continua crescita). Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18. Si conferma dunque il trend di marcato calo dei contagi, confermato dal numero di tamponi eseguiti, 55.263 oggi, ben piu' dei 37.631 di ieri. Il rapporto tra casi positivi e tamponi scende oggi all'1,9%, mai cosi' basso. Nelle ultime 24 ore si contano inoltre 2.352 guariti (quasi il doppio di ieri, quando sono stati 1.225), per un totale che sale a 85.231. Aumenta leggermente il numero dei decessi, 236 oggi contro i 195 di ieri, 29.315 in totale. Per effetto di questi dati, cala ancora il numero delle persone attualmente malate, 1.513 in meno, per un totale che scende a 98.467 (ieri per la prima volta dopo settimane sotto i 100mila). E si conferma la riduzione, ormai consolidata, dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 553 in meno (16.270 in tutto), mentre in terapia intensiva si contano 52 unita' in meno, 1.427 totali. Infine, sono 80.770 i malati in isolamento domiciliare.

Nel dettaglio, riferisce la Protezione Civile, i casi attualmente positivi sono 37.092 in Lombardia, 15.323 in Piemonte, 8.681 in Emilia-Romagna, 7.116 in Veneto, 5.190 in Toscana, 3.427 in Liguria, 4.370 nel Lazio, 3.219 nelle Marche, 2.530 in Campania, 1.041 nella Provincia autonoma di Trento, 2.939 in Puglia, 2.202 in Sicilia, 984 in Friuli Venezia Giulia, 1.809 in Abruzzo, 612 nella Provincia autonoma di Bolzano, 176 in Umbria, 642 in Sardegna, 110 in Valle d'Aosta, 650 in Calabria, 177 in Basilicata e 177 in Molise.