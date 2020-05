Coronavirus, dati: un positivo su 40 tamponi effettuati, 888 nuovi positivi

Coronavirus, i dati di oggi: +888 casi, giù ricoveri e -2.809 malati

Torna a piegare verso il basso la curva epidemica in Italia dopo l'inatteso sbalzo di ieri, +1.402 in un giorno, dovuto però anche al recupero di 419 casi positivi risalenti ai giorni scorsi in Lombardia. Oggi l'aumento è di 888 casi, tornato dunque sotto quota mille, che porta a 222.104 il totale degli italiani colpiti dal Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. Lieve aumento dei decessi, 195 nelle ultime 24 ore (ieri 172), per un totale che sale a ​31.106. Cresce sensibilmente il numero dei guariti, 3.502 oggi (ieri 2.452), che diventano ​112.541 in tutto. Per effetto di questi dati, si registra un buon calo del numero degli attualmente positivi, 2.809 in meno (ieri erano 1.222 in meno), per un totale che scende sotto gli 80mila per la prima volta dal 31 marzo: ora sono ​78.457. Si conferma anche il trend in calo dei ricoveri, costante ormai da oltre un mese: quelli in regime ordinario sono 693 in meno (​12.172 totali), mentre le terapie intensive calano di altre 59 unità, 893 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono ​65.392. Infine, oggi discreto numero di tamponi eseguiti, 61.973, ma inferiore a ieri, quando erano stati 67.003.