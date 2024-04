Lexus, la strada per la mobilità elettrica passa dalla tecnologia Plug-in

Lexus continua a essere all'avanguardia nel settore automobilistico, mostrando un impegno costante nella definizione del futuro della mobilità sostenibile.

Con una strategia chiara, il marchio giapponese sta facilitando l'accesso alle tecnologie avanzate, puntando in particolare sui sistemi Plug-in Hybrid, che rappresentano una sintesi ideale tra efficienza energetica e rispetto ambientale.

Nell'ambito del suo percorso ambizioso per una gamma completamente elettrificata entro il 2035, con un obiettivo ancora più vicino per il mercato europeo, Lexus ha optato per una strategia aggressiva di riduzione del divario di costo tra i modelli ibridi tradizionali e quelli plug-in. Per esempio, la differenza di prezzo nella gamma NX è ora di soli 3.000 euro, rendendo questa tecnologia avanzata notevolmente più accessibile.

Un'altra iniziativa è l'introduzione del noleggio a lungo termine tramite il programma Kinto One, che permette ai clienti di godere della superiorità tecnologica dei modelli RX ed NX Plug-in Hybrid al costo delle versioni Full Hybrid. Questa politica non solo democratizza l'accesso alla mobilità avanzata, ma rafforza anche l'immagine di Lexus come pioniere nel settore automobilistico.

Oltre a spingere verso un futuro più verde, i modelli Plug-in Hybrid di Lexus offrono vantaggi tangibili in termini di riduzione delle emissioni e consumo energetico. In particolare, i SUV Lexus possono raggiungere un'autonomia in modalità puramente elettrica che soddisfa la maggior parte delle esigenze quotidiane, arrivando fino a 98 km in ciclo urbano. Questo consente di ridurre significativamente l'impronta ambientale dei veicoli, supportando gli sforzi globali nel combattere i cambiamenti climatici.

Dall'introduzione del primo SUV Full-Hybrid nel 2004, il famoso RX 400h, Lexus ha continuato a perfezionare e espandere la sua offerta di veicoli elettrificati. Con il lancio della piattaforma Full-hybrid di quinta generazione e la recente ristrutturazione del modello RX, Lexus ha confermato il suo ruolo di leader nell'innovazione tecnologica.

In questo panorama di cambiamento continuo, la visione di Lexus resta chiara: offrire soluzioni che non solo rispondono alle esigenze immediate dei consumatori, ma che pongono anche le basi per un futuro più sostenibile. Con una combinazione vincente di avanzamenti tecnologici e accessibilità economica, Lexus non solo anticipa il futuro della mobilità, ma lo sta attivamente modellando.