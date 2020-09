Coronavirus, De Luca torna "sceriffo". Campania, obbligo mascherina all'aperto

Vincenzo De Luca torna "sceriffo". Dopo il trionfo alle Regionali il governatore della Campania, preoccupato dal numero dei contagi crescente, ripristina l'obbligo della mascherina all'aperto. «Occorre — spiega il governatore — ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore». Rigore che ha chiesto anche alle forze dell’ordine, che saranno in strada a vigilare sul provvedimento.

La Campania - si legge sul Corriere della Sera - è al centro di un’ondata di contagi che impensierisce: due giorni fa la regione è stata sul podio, prima fra tutte per diffusione del virus, con 248 nuovi positivi per 4.901 tamponi. Ieri il numero è sceso a quota 195 a fronte di 6.027 tamponi: al quarto posto dopo il Veneto con 248 casi, seguito da Lazio (230) e Lombardia (229). Oltre alla Campania ci sono state ordinanze e restrizioni anche in alcuni quartieri di Genova e a Foggia e Latina.