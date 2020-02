Coronavirus, decreto per contenere i contagi.Conte ha consultato l'opposizione

VIDEO: LA CONFERENZA STAMPA AL TERMINE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI





"Adottato decreto legge per il contenimento di questa emergenza. Lo scopo e' tutelare il bene della salute degli italiani. Il bene che ci sta piu' a cuore". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del consiglio dei ministri.



Coronavirus: Conte, collaborazione con Regioni per sicurezza - "Siamo al lavoro per garantire le condizioni di massima sicurezza e per evitare che ci siano ulteriori contagi di questo virus. Ringrazio i presidenti delle Regioni interessate, con loro c'e' una intensa collaborazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa al termine del cdm sul Coronavirus che si e' svolto nella sede della Protezione Civile.



Coronavirus: Conte, misure contro allontanamento da focolai - "Il decreto legge ci consentira' di intervenire e disporre misure ulteriori di contenimento per impedire l'allontanamento degli individui dalle aree ritenute di focolaio, il lodigiano con 10 Comuni interessati e quella di Vo' Euganeo. Sono misure di contenimento degli spostamenti che riteniamo adeguate". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa al temine del vertice sul Coronavirus che si e' svolto nella sede della Protezione Civile.



Coronavirus: Conte, misure per tutela Comuni interessati - "Oggi siamo in condizione di poter circoscrivere meglio e tutelare le comunita' direttamente interessate". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa al termine del vertice sul Coronavirus che si e' svolto nella sede della Protezione Civile.



Coronavirus: Speranza,a breve provvedimenti su eventi sportivi - "Con questo provvedimento adottato il ministro Spadafora nelle prossime ore assumera' delle iniziative sugli eventi sportivi". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una conferenza stampa al temine del Cdm sul Coronavirus che si e' svolto nella sede della Protezione Civile.



Coronavirus: Conte, ne' ingresso ne' uscita da aree focolaio - "Nelle aree individuate come focolai non sara' consentito l'ingresso e l'allontanamento salvo specifiche deroghe. E' stata disposta la sospensione delle attivita' lavorative, educative e degli eventi pubblici". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Cdm.



Coronavirus: Conte, no condizioni per sospensione Schengen - "Questa possibilita' e' prevista dai trattati, noi adotteremo sempre misure nel segno della adeguatezza e proporzionalita'. Allo stato non vi sono i presupposti per chiedere ed ottenere la sospensione del trattato di Schengen, e' una misura draconiana che adesso suona come sproporzionata". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm.



Coronavirus: Fraccaro, presto Cdm per dl su economia - "E' appena terminato il Consiglio dei Ministri straordinario che si e' riunito nella sede della Protezione civile per affrontare l'emergenza Coronavirus. Abbiamo approvato un decreto legge con misure urgenti volte a tutelare la salute dei cittadini. Siamo tra i Paesi che hanno disposto gli interventi piu' rigorosi ed efficaci. La priorita' del Governo e' impedire la diffusione attraverso i piu' ferrei protocolli di sicurezza ed e' per questo che abbiamo previsto nuove disposizioni per il contenimento del virus. E' importante che vi sia collaborazione di tutti per affrontare al meglio la situazione. Presto convocheremo un nuovo Consiglio dei Ministri con le misure idonee ad aiutare il tessuto produttivo. I cittadini possono contare sul nostro massimo impegno per superare questa emergenza". Lo scrive su Facebook il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministro Riccardo Fraccaro.



Coronavirus: Conte, no stop Schengen, non siamo lazzaretto - "Che cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto?". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm elencando i motivi per cui non sussistono le condizioni per la sospensione del trattato di Schengen.



Coronavirus: Conte, presidi forze ordine in focolai - "Disporremo dei presidi e dei controlli, abbiamo gia' dato indicazioni alle forze dell'ordine, se necessario useremo anche le forze armate. Confidiamo molto nella collaborazione dei cittadini. Sono fiducioso che nascera' una intensa collaborazione con la comunita' locale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm, interpellato in merito a come verranno fatte rispettare le misure di contenimento adottate nelle aree considerate focolai del Coronavirus.



Coronavirus: sindaco Sala, gara Inter-Samp rinviata - "Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare nel Comune di Milano. In particolare si sospendono le lezioni nelle Universita', mentre per le scuole il Ministero competente non ha disposto misure restrittive se non la sospensione delle gite scolastiche. La partita Inter-Sampdoria di domani sera verra' rinviata, cosi' come tutti gli altri eventi sportivi programmati. Domani mattina in Prefettura rifaremo il punto".Lo ha detto su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala.



Coronavirus: Conte, norme per evitare allontanamenti da focolai - Il governo ha predisposto "misure ulteriori di contenimento per impedire l'allontanamento di individui dall'area del focolaio" del Coronavirus. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del consiglio dei ministri. "E' bene che ci siano delle misure impositive che impediscano comportamenti non raccomandabili ai fini del contenimento del contagio", ha aggiunto.



Coronavirus: Conte, informato opposizioni di emergenza - "Ho avvertito l'esigenza di fronte alle misure che abbiamo deliberato di confrontarmi e di informare gli esponenti dell'opposizione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del consiglio dei ministri sul Coronavirus. "Questa e' un'emergenza nazionale e quindi e' una responsabilita' politica di cui il governo si assume la piena contezza, ma deve coinvolgere sul piano informativo anche le opposizioni. Quando si tratta di dover fronteggiare un'emergenza del genere non si puo' fare distinzione tra maggioranza e opposizione", ha aggiunto.