Coronavirus, denuncia penale ai datori di lavoro di chi si ammala in servizio

La fase 2 rischia di non partire mai per molte piccole medie imprese. All'emergenza Coronavirus e alla crisi economica si aggiunge un'altra tegola, in caso di malattia contratta da un dipendente sul posto di lavoro per il proprietario dell'impresa c'è il rischio di una denuncia a livello penale. Ma a rischiare - spiega il Corriere della Sera - non saranno solo i furbi o i negligenti ma anche gli imprenditori che hanno diligentemente applicato tutte le misure necessarie per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19 dettate dai protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile 2020.

Il «salto di qualità», in termini tecnici, si chiama infortunio sul lavoro e da quando Inail ha iscritto la morte del Covid-19 in quella categoria, sono scattati gli allarmi per le conseguenze che ciò comporterebbe. A evidenziarlo sono i consulenti del lavoro: «È un problema non da poco che rischia di bloccare la riapertura di molte piccole e micro aziende — commenta Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine— intimorite da questo rischio. Riterrei urgente avviare una riflessione con le parti sociali per arrivare a una norma".