Coronavirus, dottori robot nelle corsie a Rimini e Varese. Ma molte strutture non li vogliono e non sono pronte per utilizzarli

Sei robottini in corsia per aiutare medici e infermieri impegnati in prima linea nella dura battaglia contro il coronavirus. Accade all'ospedale di Varese, dove i sei robot dal viso simpatico e dalle dimensioni di un bambino, aiuteranno il personale sanitario nell'assistenza a dodici pazienti affetti da Covid-19, un robot ogni due pazienti.

Un’iniziativa simile a quella dell’ospedale di Varese, in Italia, è stata adottata all’ospedale Infermi di Rimini, dove un ‘robottino’ permette di effettuare televisite di pazienti ricoverati e affetti da Covid-19, limitando in maniera sensibile i rischi per il personale medico e infermieristico.

Grazie all’utilizzo di un computer dotato di webcam e microfono, spiega l'articolo su Il Resto del Carlino, e con l’ausilio di un’interfaccia software, il medico, coadiuvato da un altro operatore che apre fisicamente le porte delle camere di degenza, è in grado di guidare il robot attraverso i corridoi fino al letto del paziente, mostrandosi a quest’ultimo attraverso il monitor: attraverso l’utilizzo di un microfono e di due potenti telecamere presenti sul robot, il medico può svolgere a distanza la valutazione visiva del paziente e interloquire per fornire e raccogliere ulteriori informazioni cliniche senza correre il rischio di contagiasi.

Le preoccupazioni sorgono invece per i corsi che medici e personale dovranno seguire per imparare a lavorare insieme ai nuovi colleghi, in un'intervista al Fatto Quotidiano, FIlippo Cavallo, professore di Biorobotica all'università di Firenze: "Le macchine ci sono ma molte strutture non le vogliono". Continua l'esperto in un intervista rilasciata al Fatto Quotidiano: "Medici e personale dovrebbero seguire dei corsi di formazione durante l'emergenza ed è difficile trovare il tempo"