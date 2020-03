Coronavirus e Bergoglio: Chiese aperte per i fedeli,lui scappa nello streaming

Papa Bergoglio e corona: Chiese aperte per i fedeli, ma lui scappa nello streaming.

Quando ero piccolo, nato e cresciuto in famiglia comunista, non amavo molto quel Papa polacco onnipresente che se la spassava anche a sciare. Crescendo, già in adolescenza, iniziai ad ammirarlo, ed anche se Madre Teresa e Ghandi me li insegnavano a scuola, la mia ammirazione era tutta per quel Pontefice che stava tra i malati senza paura, sentendosi quasi nelle braccia di Dio. Percepivo che Wojitila si abbandonava al creatore, a ciò che aveva riservato per lui, in pieno spirito francescano.

Adesso invece abbiamo Bergoglio, un uomo che già in Sud America non si era distinto in positivo, rispetto a una feroce dittatura (anzi ci sono macchie purtroppo) e questo nonostante un insistito revisionismo che ha come riferimento la SUA personale lobby vaticana. Ebbene Papa Francesco (scelse proprio questo nome) lascia le chiese aperte indicando ai fedeli la strada del potenziale contagio pur di pregarvi ma lui, liberissimo di farlo ci mancherebbe, evita perfino la finestra in San Pietro optando lo streaming.