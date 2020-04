Coronavirus, entro aprile test sierologici. Riaperture: coda epidemica lunga

Coronavirus, Diasorin: "Entro fine aprile test sierologico rapido"

DiaSorin ha completato presso il Policlinico San Matteo di Pavia gli studi necessari al lancio di un nuovo test sierologico ad alto volume di processamento per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati dal SARS-CoV-2. La società sta lavorando per ottenere il marchio CE e l’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) della Food and Drug Administration (FDA) entro la fine del mese di aprile 2020.

Coronavirus, Lopalco: "Riapertura? Coda epidemia sarà lunga"

"I dati sono confortanti, la percentuale ci dice che la curva epidemica, cioè la trasmissione di velocità del virus, sta decrescendo; mentre i decessi sono il risultato di infezioni avvenute parecchie settimane fa. Quando sarà possibile riaprire? E' molto difficile dirlo, la coda di un'epidemia così vasta potrebbe essere molto lunga, quindi per riaprire non serviranno giorni ma settimane". Così Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell'università di Pisa, ospite ad Agorà su Rai 3.