Coronavirus, il bollettino: salgono ancora i contagi, 552. Tre i morti

Balzano a 552 i nuovi contagiati da coronavirus con un aumento di 150 unità in 24 ore, di cui 183 in Veneto (con oltre 16mila tamponi effettuati) e 69 in Lombardia. I dati emergono dal bollettino odierno del ministero della Salute che segnala anche 3 decessi (-3). I nuovi contagi aumentano la quota di attualmente contagiati, salita a 12.924 pazienti (+230) e le persone in isolamento domicialiare (12.103, +213). Sul fronte ospedaliero sono stati 17 i nuovi ricoveri (779 il totale) mentre restano stabili i pazienti in terapia intensiva (42). Nelle ultime 24 ore sono guariti o sono stati dimessi 318 pazienti (201.642 il totale). Giovedì sono stati effettuati poco meno di 60mila tamponi, di cui 8.128 in Lombardia 9mila in Emilia Romagna.