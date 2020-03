Coronavirus,in arrivo la app che ci controlla.Avvisi a chi rischia il contagio

L'emergenza Coronavirus costringe il governo italiano a cercare nuove soluzioni per contenere il numero dei contagi e individuare prima possibile i positivi e le loro zone di riferimento. Per questo è in arrivo un'App che sarà in grado di mappare tutte le persone, attraverso il cellulare. "Messaggio con avviso in caso di rischi". Il modello della Corea del Sud sta per diventare realtà anche in Italia. "Abbiamo sviluppato - spiega Luca Foresti del Centro medico Sant'Agostino al Corriere della Sera - una app da scaricare sui cellulari che permette di tracciare i movimenti delle persone positive al coronavirus, di avvertire chi è entrato in contatto con loro ed è a rischio contagio e di individuare sul nascere possibili focolai. Siamo pronti a metterla a disposizione delle autorità".

Sarà una di quelle che verranno vagliate dal tavolo dei ministeri di Innovazione e Salute nei prossimi tre giorni. L’aspetto più importante è il tracciamento: "Individuati i positivi, - spiega Foresti al Corriere - permette di ricostruire i loro movimenti nelle settimane precedenti e di mandare un messaggio a coloro con cui sono entrati in contatto per segnalare che devono mettersi in autoquarantena". Un’altra sezione è pensata per stimare le possibili infezioni, prima dei test. "È un un “diario clinico” in cui i singoli utenti registrano in modo anonimo eventuali sintomi. I dati così raccolti permettono di prevedere se ci sono delle zone in cui si diffonde il contagio. Oggi invece - prosegue Foresti -spesso facciamo i tamponi solo alle persone che si aggravano: significa che rileviamo i casi quando ormai sono vecchi di almeno dieci giorni e hanno già contagiato altri".

Ma il Il Garante della privacy Antonello Soro infatti avverte che "si dovrà studiare modalità e ampiezza delle misure da adottare in vista della loro efficacia, proporzionalità e ragionevolezza, senza improvvisazioni".