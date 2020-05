Coronavirus, in Italia 416 nuovi casi: il 53% in Lombardia

Sono 416 i nuovi casi che si registrano nelle ultime 24 ore che portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 232.664: In Lombardia sono 221 in più, pari al 53,1% dell'aumento odierno in Italia. Ci sono 6 regioni a zero contagi: Abruzzo, Umbria, Sardegna, Molise, Calabria e Basilicata.

Coronavirus, in 11 Regioni nessun decesso, 6 quelle con zero casi

I morti con coronavirus sono 111 nelle ultime 24 ore che portano il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza a 33.340. Sono i dati resi noti dalla Protezione civile sulla diffusione del contagio. Guariti: 2.789 le persone che hanno superato il coronavirus nelle ultime 24 ore che portano il totale dei guariti a 155.633.

In 11 Regioni oggi non si registrano decessi: sono Campania, Puglia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Forte calo del numero dei malati attuali, 2.484 in meno (ieri 1.811), per un totale che scende a 43.691. E prosegue da quasi due mesi ormai il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono addirittura 414 in meno (6.680 in totale), mentre le terapie intensive scendono di 25 unita', e sono 450. Infine, effettuati in 24 ore 69.342 tamponi, con il rapporto positivi/tamponi che scende a 0,6%, il piu' basso di sempre.