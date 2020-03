Coronavirus,incremento dei contagi: 4.821. 42.681 malati, 4.825 morti in tutto

Coronavirus, Borrelli: 6.072 guariti, 943 piu' di ieri



Sono 6.072 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 943 in piu' di ieri. L'ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 689.

Coronavirus, Borrelli: 42.681 malati in Italia, 4.821 piu' di ieri

Sono complessivamente 42.681 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.821. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 53.578. Il dato e' stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione civile. Ieri i malati in piu' erano stati 4.670.

CORONAVIRUS, OGGI 793 MORTI: 4.825 I DECEDUTI TOTALI

Oggi sono stati 793 i morti affetti da coronavirus. E' l'aggiornamento odierno del bollettino della Protezione civile. Le vittime totali salgono così a 4.825.

Coronavirus, Borrelli: grazie a medici che hanno risposto

"Voglio ringraziare i medici che hanno risposto alla chiamata, abbiamo avuto un numero molto importante, ringraziamo tutti quelli che hanno aderito, che saranno prontamente destinati alla Lombardia e agli altri territori dove ci sara' bisogno di medici". Lo ha detto il commissario all'emergenza Angelo Borrelli al punto stampa in Protezione civile.

Coronavirus, Borrelli: nessuna polemica su mascherine

"Stiamo acquisendo mascherine su canali diversi per usi diversi. Noi acquistiamo quelle per il personale sanitario, ffp2 e ffp3, ma in questo dipartimento come gli altri uffici pubblici abbiamo mascherine per liberare le mascherine chirurgiche per il personale medico. Su questo tema non c'e' nessuna polemica con la Regione Lombardia, stiamo lavorando insieme". Lo ha detto il commissario all'emergenza Angelo Borrelli al punto stampa in Protezione civile.

Coronavirus, Borrelli: misure sono il massimo possibile

"Le misure adottate limitano al massimo gli spostamenti. Ci sono esigenze che vanno assicurate. Sono state previste limitazioni alle attivita' lavorative non essenziali, ma ci sono una serie di filiere, alimentare, servizi pubblici essenziali e dei servizi, che devono essere garantite. Credo che si siano adottate le misure massime che si potevano adottare, dopodiche' viene la chiusura totale del Paese ma mi chiedo come potremmo sostenerci". Cosi' il commissario all'emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa.