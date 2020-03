Coronavirus, iniziativa da Merano: ammiriamo la città dalle finestre di casa

Una bella idea da Merano in questi giorni di quarantena per l'emergenza coronavirus. La piccola città dell’Alto Adige propone di valorizzare la vista che si gode dalle finestre di casa e lancia oggi l'iniziativa #meranodallafinestra. Si tratta di un’occasione per scoprire in modo diverso la città, da posti impensati e personali.





Tutti gli abitanti sono invitati a pubblicare una foto dal proprio balcone o dalla propria finestra per valorizzare la bellezza di Merano anche in un momento complicato come quello che stiamo vivendo. Centinaia di fotografie da balconi e da finestre stanno già arrivando alla community Facebook e Instagram di Merano e saranno a loro volta pubblicate sulle pagine Social ufficiali.





Inoltre, la città di Merano invita tutti i Comuni italiani a lanciare la stessa iniziativa per fare in modo che tutti possano ammirare città e paesi della nostra meravigliosa penisola dai posti più impensati, visitando virtualmente tutta l’Italia seguendo l’hashtag: #……...dallafinestra.