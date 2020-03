Coronavirus, l'Iss: "Siamo al picco dei contagi, ora dobbiamo scendere"

Coronavirus, Iss: "Siamo sul picco, a giorni si spera discesa"

"Siamo sul plateau, ossia su un picco pianeggiante che può durare alcuni giorni, poi auspicabilmente inizia la discesa, sempre se manteniamo la guardia alta". ​Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro al punto stampa all’Iss sull’andamento epidemiologico.

Coronavirus, Sileri: "Trend in calo, normalizzazione progressiva"

“Dobbiamo essere realisti, prego tutti di non valutare i numeri che vengono dati ogni giorno, guarderei il trend che è in diminuzione. Diventerà picco quando ci sarà un calo drastico. Una cosa dai numeri si evince, non c’è più quella crescita violenta di qualche giorno fa. Le misure messe in atto hanno sortito gli effetti sperati. Meno contagi hai, meno gente muore e quindi progressivamente si tornerà ad una normalizzazione". Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto nel corso della trasmissione 'Gli Inascoltabili' in onda su Nsl Radio e Tv. "Questo è un virus che è passato dall’animale all’uomo - ha aggiunto - nulla di creato in laboratorio. Non credo per nulla alla teoria del complotto”. Il viceministro della Salute ha poi aggiunto: “Il Nord Italia è stato tanto sfortunato perché ci sono stati molto focolai antecedenti al paziente 1 di Codogno. Io credo che per il Sud sono state le norme di blocco dell’Italia a far sì che lì non ci fosse la diffusione che c’è stata al Nord”.

Coronavirus, Iss: "Stiamo arrivando al plateau"

"La curva ci mostra che sembra stiamo arrivando a una sorta di plateau (la fase in cui il picco si mantiene stabile per un certo periodo, ndr), un dato che ci dimostra che le misure stanno funzionando. Declinandolo nelle tre aree, abbiamo quella a più alta circolazione al nord, una intermedia con alcune migliaia di casi e altre che sono con un numero contenuto di casi, a limitata circolazione". ​Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro al punto stampa all’Iss sull’andamento epidemiologico. Arrivare al plateau, ha aggiunto Brusaferro, ​"non vuol dire che abbiamo raggiunto al vetta e ora è finita, vuol dire che dobbiamo fare la discesa, e si fa solo con grandissima attenzione ai comportamenti, senza abbassare la guardia".