Coronavirus, l'Afp: "Oltre tre milioni di casi in Europa"

I casi di coronavirus hanno superato la soglia dei tre milioni in Europa: è quanto emerge da un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. Un dato ancora troppo allarmante che non può farci stare tranquilli, mentre in Italia si discute ancora fino a quando prorogare lo stato d'emergenza.

Messico, 790 decessi nelle ultime 24 ore

Le autorità sanitarie messicane hanno registrato 790 nuovi decessi e 6.019 contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando il bilancio totale a 41.190 decessi e 362.274 casi di coronavirus dall'inizio della pandemia nel paese. L'aumento delle casi è stato dell'1,6 % rispetto al giorno precedente, mentre i decessi sono cresciuti dell'1,9%. Il direttore dell'epidemiologia del Messico, José Luis Alomía, ha precisato inoltre che ci sono 87.905 casi sospetti nel Paese in attesa di risultati clinici. Oltre ai dati confermati, Alomia ha comunicato la presenza stimata di 404.092 casi, calcolati sulla base della percentuale di positività.