Coronavirus, la moglie del 'paziente 1' è stata dimessa

E' ritornata a casa e sta bene la moglie di Mattia, il 'paziente 1', il 38enne di Codogno e la prima persona che e' risultata contagiata dal coronavirus in Lombardia. Come scirve l'Ansa, la giovane donna, all'ottavo mese di gravidanza, da quanto ha appreso l'ANSA, e' stata dimessa un paio di giorni fa dall'ospedale Sacco dove era stata ricoverata poiche' anche lei risultata positiva, ma asintomatica, al Covid19, e ora dovra' comunque finire il periodo di 'quarantena'. Dall'ecografia a cui e' stata sottoposta nell'ospedale milanese anche la bimba che porta in grembo sta bene.