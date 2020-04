Coronavirus, Luxottica annulla le ferie estive. Ad agosto tutti in ufficio

L'emergenza Coronavirus non si ferma, ma l'Italia è invece bloccata, la produttività è ferma. Il primo segnale di ripresa arriva dal Veneto e da una delle industrie gioiello del Paese, Luxottica, che è stata la prima a rispondere presente all'appello lanciato dal presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro. "Le fabbriche nel mese di agosto resteranno aperte per recuperare la produttività perduta e per farlo serviranno straordinari, turni stringenti". Luxottica - si legge sul Corriere della Sera - ha già stabilito di rimodulare i piani delle ferie estive riducendo alla sola settimana di Ferragosto (anziché tre settimane) il periodo di fermo degli stabilimenti. Ai circa 12 mila dipendenti verrà comunque garantita la possibilità di effettuare due settimane consecutive di ferie nel corso dell’anno e poi, in un altro periodo, di beneficiare di una terza settimana. La decisione assunta dal gruppo fondato da Leonardo Del Vecchio è stata condivisa con i sindacati e fa parte di un pacchetto di misure che prevedono l’intervento dell’azienda per garantire la paga piena ai dipendenti in cassa integrazione, un bonus di 500 euro a chi lavora ai servizi essenziali.