Coronavirus, nella Rsa di De Benedetti un terzo dei contagi del Beneventano

Coronavirus, nella Rsa di De Benedetti un terzo dei contagi del Benventano

L'emergenza Coronavirus in Italia non si placa, uno dei luoghi più a rischio per la diffusione del contagio restano le Rsa. Dal Beneventano arriva l'ennesima inchiesta su un struttura per anziani, ma questa volta coinvolge un pezzo grosso come l'imprenditore Carlo De Benedetti. A danno della struttura (Villa Margherita), che fa capo alla sua Holding la Kos Spa infatti si legge sul Fatto Quotidiano - è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo plurimo, epidemia colposa e lesioni gravi e gravissime a carico di 4 manager della struttura, che dovranno rispondere anche di calunnia. Quasi un terzo dei casi di contagi della provincia di Benevento, sui 186 totali, proverrebbe da questa struttura. Un'infermiera aveva lanciato un allarme via Whatsapp, sulle scarse dotazioni per proteggersi. Da lì si era scatenata la polemica, che aveva spinto i legali dei gestori della struttura a formulare una denuncia contro ignoti, ma dopo le indagini gli stessi accusatori sono diventati accusati e l'esposto per loro si è rivelato un boomerang. Mentre l'indagine prosegue, adesso a Villa Margherita la situazione sembra essere tornata sotto controllo, con 14 pazienti in isolamento e 2 in reparti Covid, mentre altri 17 sono stati trasferiti in altri ospedali.