Coronavirus, l'Oms chiede all'Italia un cambio di strategia sui tamponi

Il Coronavirus continua a far paura. I contagi aumentano, così i ricoveri e le terapie intensive. L'Oms allora chiede all'Italia e al mondo un cambio di strategia. "Bisogna rompere le catene della trasmissione del contagio da coronavirus. Per farlo è necessario testare e isolare. Non si può fermare la malattia senza sapere chi è infetto". Quindi si va verso un aumento importante dei test, con l'isolamento dei positivi. L'obiettivo è isolare più possibile ed evitare la creazione di nuovi focolai. Sotto la lenta d'ingrandimento resta la Lombardia che è la regione più colpita, come spiegano gli scienziati è fondamentale che il virus non si diffonda soprattutto nell'area metropolitana di Milano, dato il numero di possibili positivi che manderebbero in tilt il sistema sanitario. Veneto e Lazio sono le regioni più attive, con migliaia di test già in programma e a tappeto. Si materializza il cambio di strategia sui tamponi.