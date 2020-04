Coronavirus, Oms: "In Europa quasi metà dei morti nelle Rsa"

In Europa, quasi la metà delle persone che sono morte con il Covid-19 erano residenti in strutture di cura, l'ha detto il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa Hans Kluge. Il medico ha spiegato che è emerso un "quadro profondamente preoccupante" per coloro che sono in cura a lungo termine. "Secondo le stime dei paesi della regione europea, fino alla metà di coloro che sono morti a causa di Covid-19 erano residenti in strutture di assistenza a lungo termine. Si tratta di una tragedia umana inimmaginabile".