Coronavirus, poveri e senza privacy: pubblicati i nomi dei beneficiari del bonus

L'emergenza Coronavirus continua in Italia e così tra i provvedimenti adottati dal governo c'è stato anche l'aiuto ai più poveri, attraverso dei buoni pasto da erogare alle famiglie in difficoltà, attraverso la gestione dei singoli comuni. A Gragnano, in provincia di Napoli il sindaco ha voluto fare le cose in chiaro, così in chiaro che sul sito del paese è finito l'elenco dettagliato degli aventi diritto e addio privacy. A Gragnano - si legge sul Fatto Quotidiano - è avvenuta la pubblicazione dei 701 sfortunati, dati analizzati da gli altri cittadini e che hanno fatto esplodere il caos: "Perchè tizio ha avuto il buono?", "La data di nascita è strana..." e così via. Il sindaco si è difeso: "E' un obbligo pubblicare i dati".

Ma in paesi limitrofi, ad esempio a San Giorgio a Cremano, si è pubblicato solo l'elenco con le iniziali dei beneficiari, tuteandone la privacy. Stesso criterio è stato utilizzato in quasi tutti gli altri comuni di Italia. "Curiosa" anche l'iniziativa del sindaco di Civitanova Marche, che ha radunato i cittadini richiedenti davanti al comune, creando assembramenti e mettendo in imbarazzo gli sfortunati cittadini, visibili da tutti e anche qui addio privacy.